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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp Alzheimer hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor İzle

Kayıp Alzheimer hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor İzle

- Arama çalışmalarından detaylar

( RİZE ) -- İçlerinde köylülerinde bulunduğu 55 kişilik ekip ve iz köpekleri 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar’ı arıyor RİZE

Köpek Ormanlı Alzheimer Hastası Alzheimer Irak 


- Rize’nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 19 Kasım tarihinde Güneysu ilçesi Çamlıca Köyü’ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki İlyas Kar için başlatılan arama çalışmalarında 4 gün geride bırakıldı. AFAD koordinesinde diğer ekiplerin ve köylülerin katıldığı arama çalışmaları, özellikle Kar’ın gidebileceği çevre köylerde ve ormanlık alanda gerçekleşiyor. Çalışmalara iz köpekleri eşlik ederken, Drone ile de havadan tarama gerçekleşiyor. Mahalle camisinden köylülerin arama çalışmalarına katılmaları istenilirken, toplamda 55 kişilik ekip Kar’ı aramaya devam ediyor. Çalışmalarda Kar’a ait bir ize henüz rastlanılmadı. (KA-EK
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