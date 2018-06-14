Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldü - TOKAT İzle

Kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldü - TOKAT İzle



: - Emniyet aracı ve vatandaşlardan detay - Ekiplerin güvenlik şeridi çekmesi - Cinayeti işlediği iddia edilen Ali T. nin oğlu Ahmet T.nin olay yerine getirilmesi - Olay yerindeki boş kovanlar ve pompalı tüfek Tokat 'ta kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldüTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, eşiyle bir süredir problem yaşadığı öne sürülen Ersin Telli (26), barışmak için kayınpederi Ali T'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Astsubay Erdoğan Ekmen Caddesi'ndeki evine gitti.İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Telli, kayınpederi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Ali T, kaçmaya çalışan damadına evdeki pompalı tüfekle de ateş etti.Hastaneye kaldırılan Telli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cinayetin ardından kaçan Ali T, polis ekiplerince yakalandı, oğlu Ahmet T. gözaltına alındı.Telli çiftinin bir çocukları olduğu öğrenildi.

Polis Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı