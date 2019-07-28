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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı - İZMİR Video

Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı - İZMİR Video

- Olay yerinden genel görüntüler - Sağlık ekipleri ve ambulanstan genel görüntüler - Olayın işlendiği iddia edilen bıçaktan görüntüler - Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalardan görüntülerKayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.E. ile damadı Hasan Hamdi Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, damadını kasıklarından bıçakladı.Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan Hamdi Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay yerine gelerek fenalık geçiren damadın yakınları hastaneye kaldırıldı.Kayınpeder M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

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