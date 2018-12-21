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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayınpeder, kızını dövdüğü ileri sürülen damadını öldürdü Video

Kayınpeder, kızını dövdüğü ileri sürülen damadını öldürdü Video

polisler inceleme yaparken görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-sopa ve olay yerindeki bıçaktan görüntü
-olay yerinden görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Piyalepaşa’da, yaşayan Sebahattin Y., kızını dövdüğü ileri sürülen damadıyla önce kavga etti, ardından damadı Ayhan Temel’i bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 21.15 sularında Beyoğlu Piyalepaşa Günü Güzel Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Temel, eşi Zeynep Temel ile tartıştı. Ardından Zeynep Temel, babası Sebahattin Y’yi telefon ile arayarak, eşinin kendisini sopa ile dövdüğünü söyledi.

Sebahattin Y, aynı mahallede oturan kızının evine doğru gitti. Kayınpederinin evine doğru geldiğini gören Ayhan Temel, eline aldığı ekmek bıçağı ile sokakta beklemeye başladı.
Sokakta karşılaşan kayınpeder ile damat, bir süre tartıştı. Kayınpeder ile damat arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasından Sebahattin Y, eline geçirdiği bıçakla damadı Ayhan Temel’i boğazından bıçakladı. Boğazından ağır yaralanan Temel kanlar içinde sokakta yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Temel’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Temel'in yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşi yaralanan Zeynep Temel ise kavgayı engellemeye çalıştığı sırada eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Elinden yaralanan kadın ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polisler, Sebahattin Y.'yi gözaltına alırken, cinayette kullanılan bıçağa el koydu. Olay yerine gelen polisler sokakta inceleme yaptı. Cinayetin yaşandığı sokakta bir bıçağın daha olduğu görüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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