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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayınpeder ile eski damadın silahlı kavgası kameraya yansıdı İzle

Kayınpeder ile eski damadın silahlı kavgası kameraya yansıdı İzle

GÜVENLİK KAMERASI DETAY

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİ DETAY
-YARALININ TAŞINMASI DETAY

( SAKARYA )- İlk önce ayağına sıktı, daha sonra darp etti SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde kayınpeder eski damadını silahlı kavgası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kayınpeder N.G., isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz’i silahla vurarak yaralamış, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kayınpeder N.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde silah bulunan ikilinin tartışması ve daha sonra kayınpederin eski damadın silahla ayağına sıkması ve darp etmesi gözüküyor.
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