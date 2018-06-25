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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayınbiraderlerini vurmaya çalışırken sokaktaki 7 kişiyi vurdu

Kayınbiraderlerini vurmaya çalışırken sokaktaki 7 kişiyi vurdu

olay yerindeki kalabalık

Kayınbirader Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polisler
-evden ve balkondan görüntüler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen 7 kişiyi yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Ferhat Ç. isimi şahıs, eşiyle kavga etti. Olayı duyan kayınbiraderleri de şahsın evine gitti. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline pompalı tüfeği alan Ferhat Ç., balkona çıkarak sokakta duran kayınbiraderlerine ateş açtı. Olayda sokaktan geçmekte olan 7 kişi saçların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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