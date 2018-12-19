Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıktan göle düşen şahsın cesedi bulundu İzle

Kayıktan göle düşen şahsın cesedi bulundu İzle

-arşiv-

Gesi Trol 

-drone görüntüleri
-olay yerinden görüntüler
-röportaj
-fotoğraflar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp gölde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı. Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında 5 gün önce saat 15.00 sıralarında göle serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52), dengesini kaybedip göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sürdürdükleri arama çalışmalarının 5. gününde Onur Özcan'ın cesedi bulundu. Onur Özcan’ın cesedi 250 metre açıkta ağı serdiği yerden 50 metre ileride bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı