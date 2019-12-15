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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayık balıkçı havadan ve denizden aranıyor Haberi

Kayık balıkçı havadan ve denizden aranıyor Haberi

Tarım Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın balıkçılardan yardım istemesi

A Haber Helikopter Balık Tutma Balık Tutmak 

-arama çalışmaları detay
-balıkçının fotoğrafı

( MUĞLA )- Milas Güllük Mahallesinde denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 67 yaşındaki balıkçı Mehmet Narlı’nın arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinde gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan 67 yaşındaki Mehmet Narlı sabah saatlerinde dönmeyince arama çalışması başlatılmıştı. Kayıp balıkçının arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra Milas Kültür Balıkçıları Derneği’nden de 11 dalgıç katılarak geniş bir alanda kayıp balıkçının bulunması için çaba harcıyor. Kayıp balıkçının İris adlı teknesi Gültur Sitesi civarında kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Dün Sahil Güvenlik ekipleri dalgıçları tarafından başlayan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek vermişti. Bu sabah bölgeye giden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, arama çalışmalarında Sahil Güvenlik ekiplerine destek için Milas Kültür Balıkçıları Derneği dalgıçlarından yardım talep etti. Dernek 11 dalgıç ve bir su altı Drone ile öğle saatlerinde denizde arama çalışmalarına katıldı.
Arama çalışmaları İasos mevkisinde yoğunlaştırıldı. Kayıp balıkçının bulunması için Sahil Güvenlik ve Kültür Balıkçıları derneği dalgıçlarının yanında bölgedeki tüm balıkçılar da tekneleri ile denize açılarak kaybolduğu noktada arama çalışmalarına destek verdiler.
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