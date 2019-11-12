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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kayığını otomobilin üstünde taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Kayığını otomobilin üstünde taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-MUĞLA - FETHİYE KARAYOLU ÜZERİNDE OTOMOBİL ÜZERİNE BAĞLANAN TEKNENİN TRAFİKTE İLERLEME ANI

( MUĞLA ) MUĞLA

Muğla-Fethiye karayolunda ilginç görüntü. Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı. Muğla - Fethiye kara yolunda, 48 DA 320 plakalı aracın sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı. Kara yolunun iki şeridini kapatan araç, yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını aracının üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü.

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