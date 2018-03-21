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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayı kostümü giyen öğrenciler nevruzu kutladı

Kayı kostümü giyen öğrenciler nevruzu kutladı

-Kutlamalardan genel görüntü

Yarış Yumurta Siyasi Parti Nevruz Ateşi Öğrenciler 

--Kayı kostümü giyen öğrenciler
--Kayı kostümlü öğrenciler nevruz ateşinin üstünden atlayıp çekiç ile demir döverken

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Nevruz ateşinin üstünden atlayan ve örse kayı obası kostümleri giyen öğrenciler dikkat çekti. Reşadiye Gazipaşa Burhan Aras İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından yumurta tokuşturma, ip çekme, çuval yarışları yapıldı. Öğrenciler tarafından koro halinde türküler seslendirildi. Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği ve dombra müziği eşliğinde protokol üyeleri ile birlikte kayı kostümleri giyen öğrenciler yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı, çekiç ile demir dövdü. Daha sonra öğrenciler müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. Kutlamalara Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ferit Merttir, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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