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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayhan Çarşısı bölgesinde yangın (3) - BURSA

Kayhan Çarşısı bölgesinde yangın (3) - BURSA

- Yanan binanın iş makinesiyle yıkılması - Soğutma çalışmalarından görüntüler Bursa 'da Kayhan Çarşısı bölgesinde yangın - Tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.Kayhan Mahallesi'nde tarihi Kayhan Çarşısı bölgesinin, Gökdere tarafında yer alan metruk 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Tamamen yanan binada soğutma çalışmaları yapılıyor.

İş Makinesi Gesi Trol 

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