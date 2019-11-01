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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi

Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi

Kaza yerinden görüntü

Trafik Işığı Bild Trafik Lambası Sağlık Ekipleri Trol 

-Detaylar
-Ambulanslardan görüntü
-Olay yerinden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobil trafik lambalarına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıkarak trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrilirken, otomobilde bulunan Remziye A. (73) ve Azra Ece A. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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