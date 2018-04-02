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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı Video

Kayganlaşan yolda otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı Video

Olay yerinden detaylar

Tahkikat Elektrik Direği Direksiyon Trol 

-Yaralıların ambulansta görüntüsü
-Yaralıların ambulansa binmesi
-Sürücünün görüntüsü
-Elektrik direği ve aracın görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, İzmir yolu Merinos mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik’ten dönen Orhan Sansa idaresindeki 16 FZ 360 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yağmur sebebiyle ıslanan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki elektrik direğine çarparak durdu. Aracın hava yastıkları açılırken, içerisinde bulunan sürücünün eşi Şaziye, kızı Betül ve oğlu İbrahim Sansa yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü ise, kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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