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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı

- Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı

Kaza yeri

İlk Müdahale Ağır Yaralı Trafik Polisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Kaza yapan polisin kask parçası ha

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı. Yaralanan polis memuru kaza yerine gelen ambulansla Kartal'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Motosikletli polis memuru ağır yaralandı Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı noktasına doğru seyir halinde olan görevli trafik polisi Ali Ulaş'ın motosiklet hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yol kenarında bulunan yeşil alanların sulanması için açık bırakılan fıskiyelerin kayganlaştırdığı yolda motosikletiyle beraber düşen görevli polis memuru Ulaş'ın sürüklenmesi sonucu sol bacağı diz altından koptu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde akması için çalışma yaparken kaza yerine kısa sürede ulaşan acil sağlık ekipleri yaralı polis memuru Ulaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ulaş'ın ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazaya kayganlaşan yolun sebep olduğu düşünülüyor Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantı noktasına doğru seyir halinde olan motosikletli polis memuru Ali Ulaş'ın yol kenarındaki yeşil alanların sulanması için açık bırakılan fıskiyelerin ıslattığı yolda motosikletinin kayması sonucu kaza yaptığını değerlendiren polis ekipleri bir süre trafiğin akışını keserek kazayla ilgili çalışma yaptı. Hastanede doktorların seferber olduğu polis memuru Ulaş için Mikrobiyoloji cerrahları çağrıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen polis memuru Ulaş'ın gece yarısı itibariyle yıllık izne ayrılacağı öğrenildi.
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