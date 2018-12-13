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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kayganlaşan yolda kamyonet devrildi: 1 yaralı

Olay yeri

Polis Trol 

-Ekiplerin çalışması
-Devrilen araç

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü kazadan hafif yaralanarak kurtuldu. Alınan bilgiye göre, Yeşilköy kavşağında Ramazan K. yönetimindeki 43 KB 719 plakalı kamyonet, Simav çevre yolundan Yeşilköy kavşağına doğru seyir halindeyken, havanın kar yağışlı ve yolun ıslak olması nedeniyle devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri ile kayganlaşan yola müdahale için Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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