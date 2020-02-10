Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

Kaza bölgesinden detaylar

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlar
-Detay görüntüler
-Kazaya karışan vatandaş ile röp.
-Bölgeden detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Gülyalı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun’dan Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yolcu otobüsü, 2 tır ve 8 otomobil, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Giresun-Ordu istikameti yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanırken, Ordu’nun giriş ve çıkışlarında tırların girişi geçici olarak durduruldu. Kent merkezinde sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü Ordu’da polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (SK-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı