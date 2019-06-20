Kaygan yolda kontrolden çıkan tır, köprüden aşağı böyle uçtu

-Öndeki araca vurarak köprüden aşağı düşmesi

-Olay yerindeki jandarma ve itfaiye araçlarının görüntüsü



( MERSİN )- Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi MERSİN



- Mersin'in Tarsus ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkar tır, önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı uçtu. 6 kişinin yaralandığı kaza anı, saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre kaza, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolunun Karakütür mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan dolay meydana gelen kazada, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada hızını alamayan bir tır sürücüsü önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve tır viyadükten aşağı düştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tırda buluna 2 kişi ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (ERY-HSK-

