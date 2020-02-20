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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kaygan yolda kontrolden çıkan araç elektrik direğini söktü... Feci kaza anı kameraya böyle yansıdı

Kaygan yolda kontrolden çıkan araç elektrik direğini söktü... Feci kaza anı kameraya böyle yansıdı

- Klipler halinde, kurtarılma, güvenlik kamerası

( BALIKESİR )-İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü çıkarmak için seferber oldu BALIKESİR

İlk Müdahale Elektrik Direği Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü, karayolunu savaş alanına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale- İzmir karayolu Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gülçin K.(29) idaresindeki araç Edremit istikametinde Burhaniye istikametinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç orta refüjde elektrik direğini yıktıktan sonra ters döndü. Elektrik direğinin ise aracı ortadan bölme noktasına getirdiği kazada, bayan sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin bir saate yakın mücadelesi sonrası kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.
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