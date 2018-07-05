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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaydırak korkuluğunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaydırak korkuluğunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları

( ISPARTA )- Isparta İtfaiye’den çocuk parkında kurtarma operasyonu ISPARTA

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Demir Korkuluk Korkuluk Çocuk Parkı 


- Isparta’da oynadığı parkta başını kaydırak korkuluğuna sıkıştıran 8 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi’ndeki Gaziler Parkı’nda oynayan 8 yaşındaki Yunus Emre Çelebi, bir anda üzerinde bulunduğu kaydırağın demir korkuluklarına başını sıkıştırarak mahsur kaldı. Yaptığı tüm çabalara rağmen başını bulunduğu yerden çıkaramayan 8 yaşındaki çocuk, bir süre sonra arkadaşlarından da yardım istedi. Çabalar sonuç vermeyince durum itfaiyeye haber verildi.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte, kaydırak korkuluğuna başını sıkıştıran çocuk, demirler genişletildikten sonra bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışması sonrasında, kaydırağın genişletilen demiri ekipler tarafından tekrar eski haline döndürüldü. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan çocuk ise daha sonra evine gitti.
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