Kaybolun kız çocuğunun aranmasına devam ediliyor - AĞRI
- Kaybolun kız çocuğunun cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü - Arama görüntüler - Köpek ile arama - Jandarma ve AFAD ekiplerinden görüntüler - Tarlalarda, arazide, boş binalarda aramaAĞRI - Ağrı 'da bayramlaşmak için ailesiyle gitti dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun aranmasına devam ediliyor. Ağrı kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in (4) aranmasına bugünde devam edildi.Köy içerisi ve çevresinde geniş bir alanda arama çalışması yürüten jandarma, AFAD ve korucular, gün boyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Jandarma ve AFAD arama köpekleriyle ahır, çatı katı, odunluk ve tandır evleri gibi alanlar ile arazide çalışmalarını yürütü