Kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildi

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Köyü’nde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in ‘kasten öldürme’ şüphesiyle tutuklanan babası Fehim Yiğit 76 gün sonra tahliye edildi. Budaklı Köyü’nde yaşayan Gülperi-Fehim Yiğit çiftinin çocuğu olan 4 yaşında ki Furkan Yiğit, 17 Nisan günü evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine jandarma, AFAD, güvenlik korucuları tarafından geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Arama çalışmaları sonucunda küçük Furkan’ın cansız bedeni 20 gün sonra eve 12 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada baba Fehim Yiğit ile birlikte dede Eset, babaanne Hatmi Sultan ve zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit gözaltına alındı. Soruşturmada dede, babaanne, amca serbest bırakılırken baba Fehim Yiğit ‘kasten öldürme’ şüphesiyle 26 Nisan’da tutuklandı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin raporu, soruşturmanın yürütüldüğü Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’nce baba Fehim Yiğit 76 gün sonra tahliye edildi. Fehim Yiğit, tahliye kararı sonrası tutuklu bulunduğu Patnos Cezaevi'nden ailesi tarafından alınarak, bugün köyüne götürüldü. Erzurum Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, küçük Furkan’ın ölümünün darp soncu olmadığı belirtildi. Kesin ölüm nedeni ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen örneklerin sonucu belirlenecek.

