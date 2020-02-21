Kaybolduktan 11 gün sonra ölü bulunan Didem son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

--ARŞİV-



( ERZURUM -EK)- Kaybolduktan 11 gün sonra Karasu’da cenazesi bulunmuştu ERZURUM



- Erzurum’un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Karasu Nehri’nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.Dün Jandarma Komando ekiplerince bulunan Didem Turan’ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Aşkale’ye getirildi.

Üvey Baba Yüksel Duman cenazenin başında gözyaşlarına boğulurken, namaza katılan vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı.Genç kız Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.



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