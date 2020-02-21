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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı Haberi

cenazeden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı 

-cenaze namazının kılınması
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve 11 gün sonra cesedi donan Karasu Nehri’nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna dualarla uğurlandı. 17 yaşındaki Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılmış ve 11 gün sonra Karasu nehrinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Didem Turan’ın cenazesi bugün Cuma Namazına müteakip Merkez Çarşı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkerim Polat, CHP İlçe Başkanı Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Mili Eğitim Müdürü Serhat Erdem ve yakınları katıldı.

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