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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu Haberi

Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu Haberi

AFAD'tan alınan görüntü ve fotoğraflar

( ÇORUM ) ÇORUM

İlk Müdahale Jandarma Ormanlı Yaşlı Adam Trol 


- Çorum’un İskilip ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Sadık Elmacı (75) dün sabah saatlerinden ayrıldığı evine dönmedi. Alamcı’dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin yanısıra 8 jandarma personeli, iz takip köpeği ve 11 vatandaş ile yaklaşık 12 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu Sadık Almacı, köyün yan tarafında bulunan ormanlık alanda bulundu. Sağlık görevleleri tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan Almacı, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek için İskilip Devlet Hastanesine götürüldü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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