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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Olay yerinin görüntüsü

A Haber Jandarma Avcılık Yaşlı Adam 

-Vatandaşların ve arama ekiplerinin görüntüsü
-Ölen yaşlı adamın fotoğrafı

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden çıkan ve kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Albayrak boş bir tarlanın ortasında ölü olarak bulundu. Düzce’nin Gölyaka İlçesi İslahiye köyünde oturan ve evinden dün sabah çıktından sonra bir daha haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Albayrak’ın ailesi gece jandarma ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine Jandarma, AFAD, DAKE, Ulusal, Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri ve vatandaşlardan oluşan ekipler sabaha kadar arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı adam kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre ötede boş bir tarlanın ortasında cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın cesedi Savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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