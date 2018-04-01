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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adam Filyos Çayı'nda aranıyor - ZONGULDAK Haberi

Kaybolan yaşlı adam Filyos Çayı'nda aranıyor - ZONGULDAK Haberi

- Filyos Çayı'nda arama çalışmalarından detaylar - AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ile röportajKaybolan yaşlı adam Filyos Çayı'nda aranıyor - Çaycuma ilçesinde evine dönmeyen 85 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyorZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Hayrullah Kaya için başlatılan arama çalışmaları Filyos Çayı'nda sürüyor.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeler köyünde yaşayan ve dün evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hayrullah Kaya için ailesi ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.Kaya'nın elbiselerini Filyos Çayı kenarında bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Alzaymır hastası olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Kaya'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Kocaeli'nden gelen deniz polislerinin katılımıyla çalışma yürütülüyor.Ekipler, bölge taramasının yanı sıra Filyos Çayı'nda çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan Kaya'nın daha önce de kaybolduğu ve yakınları tarafından bulunduğu öğrenildi.AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra kendilerine kayıp ihbarı geldiğini belirterek, "Akşam saatlerinde bir arama gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başladık. Denize kadar olan kısmı tarayacağız. Hem alzaymır hastası hem de kalbinde rahatsızlık olan bir vatandaşımız. Dün kıyı kesimlerini de arattırdım, bulamadık. Büyük ihtimalle Filyos Çayı'nda olduğunu düşünüyoruz, çünkü elbisesini dün oraya bırakmış. Bütün ekiplerin katımıyla çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

A Haber Jandarma Muhabir Yaşlı Adam Irak 

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