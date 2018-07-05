Kaybolan Ufuk'u arama çalışmaları - Vali Ata'nın açıklaması - HATAY
- Hatay Valisi Erdal Ata'nın açıklamaları Hatay 'da kaybolan Ufuk'u arama çalışmaları devam ediyor - Hatay Valisi Erdal Ata: - "Şu ana kadar yapılan aramalardan maalesef bir sonuç elde edilemedi ama ona rağmen şu an 143 kişilik arama ekibimiz çalışmaya devam ediyor"HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Şu ana kadar yapılan aramalardan maalesef bir sonuç elde edilemedi ama ona rağmen şu an 143 kişilik arama ekibimiz çalışmaya devam ediyor." dedi. Ata, Hassa Kaymakamlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, 1 Temmuz'da Hassa kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın arama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.
Bugün aramalarda 5. gün olduğunu hatırlatan Ata, şöyle devam etti:"Ben de Kaymakamımızı, Belediye Başkanını, İlçe Jandarma Komutanını, Emniyet Müdürünü ziyaret ettim, aileyle görüştük. Hem arama çalışmalarıyla ilgili bilgi almak hem de son durum nedir onu yerinde görelim diye geldik. Şu ana kadar yapılan aramalardan maalesef bir sonuç elde edilemedi ama ona rağmen şu an 143 kişilik arama ekibimiz çalışmalara devam ediyor. Jandarma timleri var, bizim AFAD ekipleri var. Adana'dan gelen AFAD ekipleri, UMKE'nin ekipleri ve gönüllüler marifetiyle iz takip köpekleri, ayrıca droneler ve SkyRanger birlikte ve insansız hava araçlarıyla araştırma devam ediyor. Temennimiz Ufuk Tatar isimli çocuğumuza en kısa süre içinde sağ salim ulaşmak."Bir gazetecinin "Herhangi bir bulguya rastlanıldı mı?" sorusu üzerine ise Ata, şu an için herhangi bir bulguya rastlanılmadığını kaydetti.