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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaybolan otizmli çocuk 5 saatte bulundu

Kaybolan otizmli çocuk 5 saatte bulundu

AKUT ekibinin toplanmasından görüntü

Jandarma Kayıp Çocuk Otizm Trol 

-yollarda arama çalışmasının başlaması
-çocuk bulunduktan sonraki fotoğrafı
-çocuğun sedyedeki fotoğrafı

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, 5 saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğleden sonra sokağa çıkan 8 yaşındaki Osman Alperen S. akşam saatlerinde eve gelmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Ailenin kayıp ihbarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma Ekibi ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgede arama faaliyeti başlattı. Mahalle halkının da desteğiyle yaklaşık 80 kişinin katıldığı ve 5 saat süren arama çalışmasının ardından kayıp çocuk, mahalle yakınlarında yol kenarında bulundu. Soğuk havadan etkilendiği için kontrol amaçlı Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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