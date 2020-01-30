Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü

Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü

Cesedin uçurumdan çıkarılması

Sağlık Ekibi Jandarma Cenaze Ormanlı Cenaze Aracı 

-İsa Demir'in fotoğraflı
-arşiv

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kaybolan keçilerini dağlık arazide arayan bir kişi, uçurumdan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Olukpınar ile Ilısu köyleri arasındaki dağlık bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki İsa Demir, kaybolan keçilerini bulabilmek için köyün Erik Deresi mevkiindeki dağlık araziye gitti. İsa Demir, arama yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya düştü. İsa Demir’in düştüğünü fark eden yakınları durumu hemen sağlık ekibi ile jandarmaya bildirdi. Köylülerle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri, arazinin dağlık ve ormanlık olması sebebiyle, 8 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine yürüyerek 2.5 saatte varabildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde İsa Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cenazesinin düştüğü yerden çıkarılabilmesi için köylüler başında günün ağarması beklendi. Günün ağarmasıyla birlikte Karaman AFAD Müdürlüğünden yardım istendi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, cesedi sedyeye bağladıktan sonra halatlar yardımıyla düştüğü yerden köylülerinde yardımıyla çıkardı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İsa Demir'in cesedi daha sonra cenaze aracı ile Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ZB-MD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı