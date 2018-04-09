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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu (2) - MANİSA İzle

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu (2) - MANİSA İzle

- Kaybolan kardeşler - Babanın konuşmasıKaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu Manisa 'nın Soma ilçesinde dün kaybolan 2 kardeşe, jandarmanın sabaha kadar süren helikopter ve drone destekli arama çalışmaları sonucunda, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı beklerken ulaşıldı.MANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde dün kaybolan ve geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed (11) ve Ömer (9) Taşkın kardeşler, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı.Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektörler köpekler katıldı.
Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı.Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesine götürüldü."Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler"Baba Veysi Taşkın, kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabim devletimize zeval vermesin."

General Jandarma Köpek Helikopter Hayvan 

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