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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı

Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı

İneğin kepçeyle taşınması

( VAN ) - VAN

Mahsur Kaldı Karla Mücadele Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Van’ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin Şehittepe Mahallesi’nde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler kısa sürede hayvanı bulurken, fırtına nedeniyle arazide mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine mahsur kalan köylülerin yardımına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Donmak üzereyken bulunan köylüler ve büyükbaş hayvan bulunarak mahalleye ulaştırıldı. (MSA-Y)
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