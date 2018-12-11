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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kaybolan hayvanlarını arayan çoban donmak üzereyken bulundu - ADIYAMAN

Kaybolan hayvanlarını arayan çoban donmak üzereyken bulundu - ADIYAMAN

- Sağlık ekiplerinin donma tehlikesi geçiren çobanı hastaneye getirmesi - Detay görüntüler - Adıyaman 'ın Gerger ilçesinde, sağanaktan dolayı kaybolan keçilerini arayan çoban Tahsin Alpaslan, kaybolduğu dağda donmak üzereyken bulunduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gerger ilçesinde kaybolan keçilerini arayan çoban, kuvvetli yağış nedeniyle dağda kayboldu.İlçeye bağlı Kaşyazı köyünde yaşayan Tahsin Alpaslan (54), dağda kaybolan keçilerini ararken şiddetli yağıştan dolayı kayboldu.Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri, dağda Alpaslan'ı bulmak için arama çalışması başlattı.Jandarma ekipleri, kaybolan çobanı köyden 25 kilometre uzaklıkta soğuktan donmak üzereyken buldu.Sağlık ekipleri, donma tehlikesi geçiren çobana müdahale etti.Gerger Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acil Servis Jandarma 112 Acil Servis Şiddetli Yağış Donma Tehlikesi 

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