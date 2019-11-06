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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaybolan genci arkadaşı öldürmüş - ÇANAKKALE

Kaybolan genci arkadaşı öldürmüş - ÇANAKKALE

- Cesedin bulunduğu alandan görüntüler - Ezine ilçesinde, 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın 4 gün önce kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlının cinayet itirafı üzerine gencin cansız bedeni Ayvacık ilçesinde bulunduÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin öldürüldüğü belirlendi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Gökhan Özkan'ı (23) arama çalışmaları kapsamında en son birlikte görüldüğü arkadaşı E.O'yu (34) gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde E.O, Özkan'ı Ayvacık ilçesinin Arıklı köyünde av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etti. Zanlıyı olay yerine götüren ekipler, burada gencin cansız bedeniyle karşılaştı.Özkan'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada E.O'nun, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için Özkan'ı öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

İtiraf Akkale Cinayet 

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