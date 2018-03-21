Kaybolan genç aranıyor - MALATYA

- Kayıp çocuk drone ile aranıyor - Kayıp alanda jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi - Drone ile havadan çekilmiş görüntüler - Tohma Çayı'nda yapılan aramada sonuca ulaşamayan ekipler, drone yardımıyla çalışmalarına devam ediyorMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve psikolojik sorunları bulunduğunu belirttikleri 22 yaşındaki Selim Can Kelici'yi arama çalışmaları sürüyor.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin, 14 Mart'ta Tohma Çayı'nda başlattığı arama çalışmaları sonuca ulaşılamayınca sonlandırdı.Arama çalışmalarını Hacılar Mahallesi ve kırsalında sürdüren AFAD, jandarma ve polis ekipleri, drone yardımıyla alanı inceledi.Dağlık ve engebeli arazide birçok kör nokta olduğunu belirten ekipler, yapılan çekimler yardımıyla detaylı inceleme yapacak.Ailesinin 14 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu Selim Can Kelici'nin giyecekleri Tohma Çayı yakınlarında bulunmuştu.