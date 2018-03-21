Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaybolan genç aranıyor - MALATYA

Kaybolan genç aranıyor - MALATYA

- Kayıp çocuk drone ile aranıyor - Kayıp alanda jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi - Drone ile havadan çekilmiş görüntüler - Tohma Çayı'nda yapılan aramada sonuca ulaşamayan ekipler, drone yardımıyla çalışmalarına devam ediyorMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve psikolojik sorunları bulunduğunu belirttikleri 22 yaşındaki Selim Can Kelici'yi arama çalışmaları sürüyor.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin, 14 Mart'ta Tohma Çayı'nda başlattığı arama çalışmaları sonuca ulaşılamayınca sonlandırdı.Arama çalışmalarını Hacılar Mahallesi ve kırsalında sürdüren AFAD, jandarma ve polis ekipleri, drone yardımıyla alanı inceledi.Dağlık ve engebeli arazide birçok kör nokta olduğunu belirten ekipler, yapılan çekimler yardımıyla detaylı inceleme yapacak.Ailesinin 14 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu Selim Can Kelici'nin giyecekleri Tohma Çayı yakınlarında bulunmuştu.

Polis Jandarma Psikoloji Çekim Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı