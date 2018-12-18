Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kaybolan çocuk tedavisinin ardından ailesine kavuştu...Donmak üzereyken istediği ayakkabıya da sahip oldu Haberi

Kaybolan çocuk tedavisinin ardından ailesine kavuştu...Donmak üzereyken istediği ayakkabıya da sahip oldu Haberi

ailesi ve yakınlarından detaylar

Alışveriş Hastane A Haber Jandarma Küçük Çocuk 

-bulunduğu dağdan detaylar
-ayakkabılardan detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da arazide kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma tarafından 8 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzakta bulundu. Tedavisinin ardından ailesine kavuşan küçük çocuk, donmak üzereyken istediği ayakkabıya kavuştu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Uzuncuk kırsal mahallesinde yaşayan Cevat Gönül otomobiliyle Hamurkesen kırsal Mahallesindeki okula bırakmak istedi. Okula gitmeyen 5 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Gönül'ü de yanına alan baba, saat 12.00'da çocuklarını okula bıraktıktan sonra kırsal mahalle meydanına gitti. Oğlu İbrahim Halil'i arabada bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için dükkana girdi. Alışverişi tamamlayan Gönül, döndüğünde oğlunun arabada olmadığını gördü. Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca kırsal mahallede yaşayanlardan yardım istedi. Bölgeyi tarayan mahalleli, çocuğu bulamayınca Akziyaret Jandarma Karakolu'na haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çocuğu bulmak için AFAD ekiplerinden destek istedi. Aramalara ekiplerle birlikte güvenlik korucuları ve mahalleli de katıldı.
Kırsal mahalledeki bütün evleri arayan ekipler, çocuğu burada da bulamayınca arazide aramaya başladı.
Araçlar, yağmur nedeniyle çamurlaşan arazide ilerleyemedi. Ekipler, tüm olumsuz koşullara rağmen zaman kaybetmemek için çocuğu aramaya devam etti. Yaklaşık 8 saat sonra yani akşam saat 20.30'da çocuğun ayak izlerine ulaşıldı. Ayak izlerini takip eden ekipler, küçük çocuğu donmak üzereyken kaybolduğu noktanın yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Küçük Akziyaret Tepesinde buldu. Donmak üzereyken bulunan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ailesine kavuştu. Ailesine kavuşan 5 yaşındaki çocuk istediği ayakkabıya da sahip oldu. Çocuğun ağbisi Reşat Gönül, jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmasına katılan herkese teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı