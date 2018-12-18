Kaybolan çocuk tedavisinin ardından ailesine kavuştu...Donmak üzereyken istediği ayakkabıya da sahip oldu

-bulunduğu dağdan detaylar

-ayakkabılardan detay



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da arazide kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma tarafından 8 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzakta bulundu. Tedavisinin ardından ailesine kavuşan küçük çocuk, donmak üzereyken istediği ayakkabıya kavuştu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Uzuncuk kırsal mahallesinde yaşayan Cevat Gönül otomobiliyle Hamurkesen kırsal Mahallesindeki okula bırakmak istedi. Okula gitmeyen 5 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Gönül'ü de yanına alan baba, saat 12.00'da çocuklarını okula bıraktıktan sonra kırsal mahalle meydanına gitti. Oğlu İbrahim Halil'i arabada bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için dükkana girdi. Alışverişi tamamlayan Gönül, döndüğünde oğlunun arabada olmadığını gördü. Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca kırsal mahallede yaşayanlardan yardım istedi. Bölgeyi tarayan mahalleli, çocuğu bulamayınca Akziyaret Jandarma Karakolu'na haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çocuğu bulmak için AFAD ekiplerinden destek istedi. Aramalara ekiplerle birlikte güvenlik korucuları ve mahalleli de katıldı.

Kırsal mahalledeki bütün evleri arayan ekipler, çocuğu burada da bulamayınca arazide aramaya başladı.

Araçlar, yağmur nedeniyle çamurlaşan arazide ilerleyemedi. Ekipler, tüm olumsuz koşullara rağmen zaman kaybetmemek için çocuğu aramaya devam etti. Yaklaşık 8 saat sonra yani akşam saat 20.30'da çocuğun ayak izlerine ulaşıldı. Ayak izlerini takip eden ekipler, küçük çocuğu donmak üzereyken kaybolduğu noktanın yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Küçük Akziyaret Tepesinde buldu. Donmak üzereyken bulunan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ailesine kavuştu. Ailesine kavuşan 5 yaşındaki çocuk istediği ayakkabıya da sahip oldu. Çocuğun ağbisi Reşat Gönül, jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmasına katılan herkese teşekkür etti.

