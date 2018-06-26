Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - MANİSA

- Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - Sulama kanalında iş makinası ile arama yapılması - AFAD, jandarma ve su altı ekiplerinin çalışmalarıGÜNCELLEME - Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - Manisa 'da kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için başlatılan sulama kanalında arama çalışmasına ara verildiARAMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ DETAY EKLENDİMANİSA (AA) - Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için sulama kanalında yapılan arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi. ¶Suriyeli Abdu Elkalaf’ın eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarının bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler, kanal boyunda geniş çaplı arama çalışmasına devam etti.¶AFAD, jandarma ve su altı ekiplerinin de katılım gösterdiği yaklaşık 20 kilometrelik kısmı tamamlanan arama çalışmasına, havanın kararması göz önüne alınarak ara verildi. ¶Öte yandan edinilen bilgiye göre, Abdu Elkalaf'ın ailesinin bayram için memleketi Suriye'ye gittiği, Elkalaf'ın ise burada akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi¶Arama çalışmasının sabahın erken saatlerinden itibaren devam edeceği belirtildi.¶