Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - MANİSA

Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - MANİSA

- Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - Sulama kanalında iş makinası ile arama yapılması - AFAD, jandarma ve su altı ekiplerinin çalışmalarıGÜNCELLEME - Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor - Manisa 'da kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için başlatılan sulama kanalında arama çalışmasına ara verildiARAMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ DETAY EKLENDİMANİSA (AA) - Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için sulama kanalında yapılan arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
¶Suriyeli Abdu Elkalaf’ın eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarının bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler, kanal boyunda geniş çaplı arama çalışmasına devam etti.¶AFAD, jandarma ve su altı ekiplerinin de katılım gösterdiği yaklaşık 20 kilometrelik kısmı tamamlanan arama çalışmasına, havanın kararması göz önüne alınarak ara verildi.
¶Öte yandan edinilen bilgiye göre, Abdu Elkalaf'ın ailesinin bayram için memleketi Suriye'ye gittiği, Elkalaf'ın ise burada akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi¶Arama çalışmasının sabahın erken saatlerinden itibaren devam edeceği belirtildi.¶

Jandarma İş Makinası Sulama Kanalı Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı