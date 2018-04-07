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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kaybolan çocuk 12 saat sonra 5 kilometre uzakta uyur halde bulundu

Kaybolan çocuk 12 saat sonra 5 kilometre uzakta uyur halde bulundu

AFAD ekiplerinin arama çalışması başlatmaları

Hastane Cenin Jandarma Bild Trol 

-AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışması
-Detay ve genel görüntüler
-Çocuğun bulunması ve mahalleye getirilmesi
-Çocuğun anne ve babası, ambulans
-Çocuğun ambulansla hastaneye kaldırılması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak Mahallesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 12 saat sonra mahallenin 5 kilometre uzağında uyur halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Taşkaynak Mahallesinde dün saat 14. 00 sıralarında 2 yaşındaki Muhammed Ege Albayrak kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden Emin ve İnci Albayrak çifti durumu jandarmaya bildirdi. Mahalle camisinden de anons yapılarak 2 yaşındaki çocuğun kaybolduğu belirtilerek mahalle sakinlerinin çevrede arama yapmaları istendi. 2 yaşındaki Muhammed Ege Albayrak’ın bulunması için Erzurum’dan da AFAD ekipleri Taşkaynak Mahallesine sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin gecenin karanlığında yaptıkları yaklaşık 12 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucu saat 02. 15 sıralarında Muhammed Ege Albayrak, mahallenin 5 kilometre uzağında Porsuk Mahallesi Kırlar mevkiinde toprak zeminde yüz üstü uyur vaziyette bulundu. Durumu iyi olan Muhammed Ege Albayrak, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukları bulunan Emin ve İnci Albayrak çifti sevinç gözyaşlarına boğularak AFAD ekiplerine teşekkür ettiler.
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