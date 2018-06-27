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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - MANİSA

Kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - MANİSA

- Ölen çocuğun cenazesinin adli tıp kurumuna getirilmesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.Suriyeli Abdu Elkalaf'ın eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler, iz takip köpeğinin de katılımıyla bölgede arama çalışması başlattı.Köpeğin Develi Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalı kıyısında çocuğa ait giysileri tespit etmesi ve görgü tanıklarının ifadesi üzerine arama kurtarma çalışması bölgede devam ettirildi.AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin sulama kanalı ve civarında yaptığı incelemede herhangi bir bulguya rastlanamadı.Çocuğun bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğünden su altı ekibi de olay yerine çağrıldı.AFAD, jandarma, polis ve su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda sulama kanalının yaklaşık 20 kilometrelik bir kısmı arandı. Arama çalışmasına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
- Akrabaların ısrarı üzerine tekrar çalışma başlatıldıAnne ve babası bayram için Suriye'ye gittiği öğrenilen Abdu Elkalaf'ın akrabalarının ısrarlı talebi üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tekrar arama başlattı.Halitpaşa Mahallesi Çobantepe mevkiinde yürütülen çalışmalar sırasında Elkalaf'ın cesedine ulaşıldı. Cesedin sulama kapaklarına takıldığı belirtildi.Elkalaf'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Jandarma Sulama Kanalı Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

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