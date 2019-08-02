Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaybolan çocuğun cesedi bulundu - ADIYAMAN

Kaybolan çocuğun cesedi bulundu - ADIYAMAN

- Kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Çocuğun cesedinin hastaneye gelmesinden detaylar - Çocuğun yakınlarının fenalık geçirmesiKaybolan çocuğun cesedi bulundu - Adıyaman 'da üç gün önce kaybolan çocuğun cesedi yol kenarında bulunduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da üç gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Salihe ve Sadık Çelik çiftinin en küçük çocuğu Hüseyin Nasrullah Çelik (13) üç gün önce kayboldu.Çelik çifti, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.Ekipler, başlattıkları arama çalışmalarında, A.M.Ç'den (36) şüphelendi.Şüphe üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.M.Ç'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti.Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kentin Konyaaltı ilçesinde yakaladı.Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Hüseyin Nasrullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Adıyaman merkeze bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki yol kenarına attığını itiraf etti.Şüphelinin tarif ettiği yerde bulunan çocuğun cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Çocuğun yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.

Hastane Cenaze Kamera Urus İtiraf 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı