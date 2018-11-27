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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kaybolan 82 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - MUĞLA İzle

Kaybolan 82 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - MUĞLA İzle

- Jandarma ekiplerinin kayıp alzaymır hastası Hüseyin Ayan'ı ormanlık alanda bulması - Jandarmanın Ayan'a çizme giydirmesi - Jandarmanın Ayan'ı sırtında taşıyarak götürmesiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kaybolan alzaymır hastasına, 20 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.Alyazmır hastası Hasan Hüseyin Ayan'ın (82) Söğüt Mahallesi'ndeki evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.İz takip köpekleri kullanan jandarma ile Marmaris AKUT ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.Evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, 20 saatlik çalışmanın ardından bulunan Ayan'ın halsiz ve yorgun olduğu görüldü.
Jandarma ekipleri, arazi dağlık olduğu için Ayan'ı sırtında taşıyarak, sağlık ekiplerine teslim etti.Ayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Köpek Bild Ormanlı Sağlık Ekipleri 

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