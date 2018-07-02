- Kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatarın arama çalışmaları sürüyor

-Baba Muhammed Tatar'ı yakınlarının götürmesi



( HATAY )- Arama çalışmaları hassas burunlu köpekler yardımı ile dün geceden buyana devam ediyor HATAY



- Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışması sürüyor. Dün kaybolan Ufuk, gece boyunca drone ve arama kurtarma köpekleriyle arandı ancak bir ize ulaşılamadı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan babası tarım işçisi Muhammed Tatar, Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete gitti. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Mehmet Tatar, yeğeni konuşma engelli oğlu Ufuk ile birlikte evlerine 100 metre uzaklıkta olan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidonla su alan Mehmet Tatar, eve dönerken yanında yeğeninin olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi. İkiz olduğu belirtilen Ufuk Tatar için bölgede arama çalışması başlatıldı. Ufuk'un ikizi Uğur'un da evlerinde kardeşinin bulunmasını beklediği kaydedildi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca çalışma yapıldı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramaya drone ile de havadan destek veriliyor. Ekipler ve vatandaşların gece boyunca sürdürdüğü çalışmada Ufuk'tan bir ize ulaşılamadı. Sabah erken saatlerinde köylülerin de traktörlerle sarp dağlık alanda yaptığı arama kurtarma çalışması devam ederken çalışmalara Hassas koku alan köpeklerde dahil edildiği. (ADM

