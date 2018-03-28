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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaybolan 5 çocuk mermerciye sığındı İzle

Kaybolan 5 çocuk mermerciye sığındı İzle

Çocukların mermerci de yerde oturması

Polis Polis Merkezi Afad 

-Meyve suyu içip cips yemeleri
-Polisin çocukları olması
-Polis aracına bindirmesi
-Çocukları polis merkezine götürmesi

( ADANA - ÖZEL - HD)- Adana'da evlerinin bulunduğu sokaktan ayrılan yaşları 4 ile 10 arasında değişen ikisi erkek 5 çocuk kaybolunca mermerci dükkanına sığındı- Mermerci, acıkan çocuklara cips ve meyve suyu ikram etti, haber verdiği polis ise ailelerini bulup çocukları teslim etti ADANA

- Adana'da evlerinin bulunduğu sokaktan çıkan 3'ü kız, 2'si erkek yaşları 4 ile 10 arasında değişen 5 çocuk kaybolunca mermerciye sığındı. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaşları 4 ile 10 arasında değişen 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuk Ova Mahallesindeki evlerinin bulunduğu sokaktan ayrıldı. 5 kafadardan kimi çıplak ayağında terlikle yola düştü. Çocuklar bir süre mahallede gezdikten sonra gezmeye karar verdiler. Çocuklar yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Şakirpaşa Mahallesi D-400 girişine kadar geldi. Çocuklar buradan tekrar evlerine dönmek isteyince kayboldu. Evlerini bulamayan 5 çocuk en yakındaki mermerciye geldi. Çocuklar, burada çalışanlara kaybolduklarını söyledi.

Mermerci ise çocuklara meyve suyu ve cips alıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çocukları polis merkezine götürdü. Polis burada çocuklarla sohbet ederek birinin babasının ismine öğrenip adresini belirledi. Polis babaya ulaşıp çocuğunun ve arkadaşlarının polis merkezinde olduğunu söyleyip ailelere çocuklarını teslim etti. (FKE-
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