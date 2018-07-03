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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor - SİİRT

Kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor - SİİRT

- AFAD ekiplerinin botta kayıp çocuğu araması Siirt 'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyorSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre, Güleçler köyündeki evinden önceki gün babasına ait eşekle ayrılan ve akşam eve dönmeyen Oral'ın bulunması için bölgede jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.Arama çalışmalarına Bitlis'ten gelen dalgıç ekipler ile güvenlik korucuları ve vatandaşlar da destek veriyor.

Jandarma 

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