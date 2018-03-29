Kayapınar’da 52 adet Z kütüphanenin açılışı yapıldı Haberi

-Okul girişinden görüntü

-Protokolün gelişi

-Halk oyunları grubu

-Resim sergisi

-Resim atölyesi

-Minyatür köy projesi

-Müzik atölyesi

-Çocukların seslendirdiği ezgiler

-Vali Güzeloğlu’nun konuşması

-Z Kütühanesi açılışı

-Kütüphaneden görüntü



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 52 okulda gerçekleştirilen Z kütüphanenin açılışı yapıldı. Müzik, resim ve heykeltıraş kurslarının yer aldığı kütüphanelerin faaliyete girmesiyle Kayapınar, Türkiye’nin en çok Z kütüphanesine sahip ilçesi konumuna geldi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından 4 aylık sürede 8 anaokul, 22 ilkokul, 15 ortaokul ve 9 lisede 3 milyon 500 bin lira harcanarak gerçekleştirilen Z kütüphanelerinin açılış töreni yapıldı. Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Zafer Halis Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Jandarma Komutanı Ali Demir, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, ilgili kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla okul bahçesinden yapılan karşılamanın ardından halk oyunları grupları tarafından kısa bir gösteri yapıldı. Gösterinin ardından Vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri birlikte resim sergisi, resim atölyesi, örnek minyatür köy projesi ve müzik atölyesini gezdi. Müzik sınıfında çocuklar tarafından seslendirilen Türkçe ve Kürtçe ezgileri dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, eğitimde büyük bir dönüşüm, değişim ve gelişimi hedeflediklerini ve bugünkü etkinliğin de bunun en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. Vali Güzeloğlu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin önce mutluluğu sonra hayata karşı sadece okullarda eğitim ve bilgi temelli değil sosyal ve kültürel anlamda hem hazır olmaları hem de yönelimlerine göre bu noktada yoğunlaşmalarını sağlayan bir dizi çok önemli etkinlikleri Kayapınar ilçesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spor, kültür ve sanatı çocuklarımızın eğitimin ve hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Her birinin yüreğindeki sevgiyi ve yaradılıştan gelen yeteneğini ilgisine göre geliştirmeyi temel amaç ve hedef olarak belirliyoruz. Şimdi yeni bir süreçte Kayapınar’da özellikle Z kütüphane bağlamında bugün itibariyle 52 tane kütüphaneyi okullarımızda hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphane Haftasındayız aynı zamanda çok güzel örtüşen zamanlama açısından da bizi mutlu eden buluşma oldu. Onun dışında içinde bulunduğumuz okulda hepinizin gördüğü gibi görsel alanda, özellikle kültürel ve sanatsal anlamda bu tip bu okulda yaptığımız gibi temel altyapıları iyileştiren müzikten heykele, resimden görsel alana bir dizi çok özel bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bu prototip üzerinden yaklaşık 25 okulumuzda bu yıl sona ermeden tamamlayacağız. Tüm bu dönüşümlerin temel bir hedefi var. Çocuklarımızın, gençlerimizi okullarda mutlu etmek ve geleceğe hazırlamak. Özgüvenleri olan, beceri ve yetenekleriyle kendilerini mutlu edecek alanlarda katkı koyan ve geleceğe hazırlanan. Şüphesiz başarı bir bütün olarak baktığınızda bunlarsız olmaz. Eğitimde başarıyı sadece akademik başarı olarak değil, çocuklarımızın okulda mutlu olmasını sağlayacak, hayata karşı hazırlayacak ve hayatın her alanında yetenekleri ve eğitimleri doğrultusunda iddialı kılacak bir perspektifte değerlendiriyoruz. Diyarbakır değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bugün ortaya konulan bu emek, bu çaba ve bu güzellikler de bunun göstergesi oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından Z Kütüphanesinin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezip çocuklarla sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı. (EEI-MP-Y)

