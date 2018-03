Kayapınar’da 2 milyon çiçek toprakla buluşturuluyor

-Seradan görüntü

-Serada çalışan kadınlar ve çocuklar

-Yetiştirilen fideler

-Protokolün gelişi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Halk oyunları gösterisi

-Balcı’nın konuşması

-Güzeloğlu’nun konuşması

-Fidan dikimi

-Kurdele kesimi

-Üretim tesisinin gezilmesi



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi tarafından 15 hektar alanda üretilen 2 milyon mevsimlik çiçek ile 500 bin fidan toprakla buluşuyor. Proje sayesinde hem kadınlara istihdam alanı oluşturuluyor hem de üretilen fidanlar çiftçiye dağıtılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 2 milyon mevsimlik çiçek ile 500 bin fidanın toprakla buluşması töreni yapıldı. Belediye sera ve fidanlık alanında yapılan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cegerxwin Kültür Merkezi halk oyunları grubu kısa bir gösteri yaptı. Gösterinin arından konuşan Kayapınar Kaymakamı Balcı, baharın gelişi olan Nevruz Bayramı’nı ve Dünya Su Gününü kutlamak için projeyi vesile kıldıklarını ifade etti.

Balcı, “Biz burada 2 milyon çiçek 500 bin de fidan yetiştiriyoruz. 2 milyon çiçek ile Diyarbakır’ın başta Kayapınar ilçe belediyesi olmak ve diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olmak kaydıyla, onlara yardımcı olmak parkları, bahçeleri süslemek çiçeklerle gayemiz. 500 bin fidanda da 250 bin meyve fidanı 250 bin de süs ağacı yetiştiriyoruz. Bunu biz çiftçilerimize vereceğiz sonbaharda aşılarını da yaptırdıktan sonra. Bu ekonomiye, çiftçilere de katkı sağlayacak. Bu projeyi gerçekleştirirken ana gayelerimizden biri de çiftçilerimize ekonomik anlamda destek vermekti. İnşallah sonbaharda bunları dağıtacağız. Bunun yanında 250 bin de erguvandan ıhlamura, çınardan mavi selviye fidanlarımız var. Memleketimizi, milletimizi, Diyarbakır’ı özellikle de Diyarbakırlı hemşerilerimizi yürekten ve kalpten sevdiğimiz için onların yaşamlarına dokunmak, değer üretmek, ürettiğimiz değeri beraber paylaşmak bunun için yapıyoruz. İkinci gayemiz de fidan yetiştirmek, ağaç yetiştirmek bizim inancımızda, dinimizde, kültürümüzde çok anlamlıdır. Hatta derler ki ‘Diktiğiniz ağaçlar yükseldikçe sizin ruhunuz da yükselir ve yücelir.’ Üçüncüsü de inşallah yetiştireceğimiz bu fidanlar, çiçeklerimiz memleketimizin börtüşüne, böceğine, kurduna, kuşuna, havasına, suyuna, toprağına anlamlı ve önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Diyarbakır’ın her bir köşesini çiçek bahçesine çevirdiler” Ardından konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır’ın her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini ifade etti.

Güzeloğlu, şunları söyledi: “Her açıdan bir büyük değişimi hissediyoruz. Belediyelerin ortaya koyduğu yerel düzeydeki hizmetler, çalışmalar hükümetimizin ve Cumhurbaşkanının talimatı çerçevesinde zirve eserlerle taçlanıyor. Diyarbakır’da her alanda bu en uç noktaya kadar hissediliyor. Zaten bizim amacımız da bu. Belediyelerle, milletine hizmet noktasında büyükşehirden başlayarak büyün arkadaşlarımızın gayreti ile bugün Diyarbakır’ın her bir köşesini çiçek bahçesine çevirdiler. Yaşam kalitesini çok öteye taşıdılar. Şehircilikten başlayarak Diyarbakır’da yaşamanın, Diyarbakır’da olmanın, Diyarbakır’ın havasını solumanın bir özellik ve mutluluk olduğunu ortaya koydular. Huzur ve güven ikliminde sağlanan bu huzur ortamında şimdi artık Diyarbakır çiçek gibi açan, çiçek gibi güzel kokan ve çiçek gibi insana güzellik veren bir sembol temelinde gelişiyor. Bunu daha öteye ve iyiye taşıyacağız. Yaptığımız sosyal hizmetler belediyeler perspektifinde daha iyiye ulaştıracağız. Çünkü biz insanımızın en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Burada coşkularıyla ortamı güzelleştiren ve bizlere güven veren bu çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Onları çok seviyoruz. Onların geleceğinin bugünden çok daha iyi olmasını amaçlıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmaların özündeki bakışımız bu.” Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte fidan diken protokol üyeleri daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından üretim tesisi gezildi.