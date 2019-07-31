Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayapınar Belediyesi'nin 17 kişilik işçi alımına 670 kişi başvurdu Haberi

Kayapınar Belediyesi'nin 17 kişilik işçi alımına 670 kişi başvurdu Haberi

Mülakat kuyruğundan görüntü

Personel Alımı Leman Allah Şili Umutlu 

-Kayapınar Belediyesi önünden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Ufuk Baran röportaj
-Ali İhsan Bayhan röportaj

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ilana çıkılan 17 personel için 670 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Kayapınar Belediyesi, İŞKUR'da yayımladığı ilanında çeşitli kadrolarda 17 personel alımı yapacağını açıkladı.
Cuma günü başvuruların başladığı personel alımı pazartesi sona erdi. 670 başvurunun olduğu alımda başvuru yapan vatandaşlar belediye binasında mülakata girdi. İş başvurusu yapan ve mülakata gelen Ufuk Baran isimli vatandaş, 17 kişilik alıma bine yakın başvuru yapıldığını söyledi.

Baran, “Belediyeye eleman alınacak onun için mülakata geldik. 17 kişilik alım var ortalama bine yakın başvuru yapıldı. Büro elemanı, şoför ve benden işçisi ve tesisatçı alımı var. Başvurular ayın 17’sinde başvuru başladı ve 19’unda sona erdi. İnşallah mülakata gireceğiz artık bakacağız hayırlısı. Herkes umutlu işe girecek diye asıl mesleğim kaynakçı ama kaynakçı alımı olmadığı için beden işçisine başvuru yaptım” dedi.
Mülakata giren Ali İhsan Bayhan ise, "Bugün Kayapınar Belediyesi'nin işçi alımları var, biz de onun için başvuru yaptık ve mülakata girdik, şimdi sonucunu bekliyoruz. Cuma günü başladı, pazartesi son buldu bugünde mülakat günüydü, şoför ve benden işçisi ve tesisatçı alımı vardı. Binin üzerinde başvuru var hepimiz bir umutla bekliyoruz. Mülakata genelde belediyenin süreçleriyle ilgili sorular soruldu, güzel geçti ama bakalım artık" diye konuştu.
Mülakatın gün boyu devam edeceği öğrenildi. (MB-YRT
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı