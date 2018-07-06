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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayanın altına gizlenen bonzaiyi narkotik köpeği Zeta buldu Haberi

Kayanın altına gizlenen bonzaiyi narkotik köpeği Zeta buldu Haberi

Köpeğin uyuşturucuyu bulması

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Polis Ekipleri 

-Sergilenen uyuşturucunun görüntüsü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Zeta, kayanın altına gizlenmiş bonzaiyi buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Aydın G. Ç. isimli şahsın Adıyaman merkez Varlık Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı yönünde aldığı istihbarat doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi. Şahsı yakalayan polis ekipleri şahsın üzerinde uyuşturucu bulamadı ancak narkötik köpeği Zeta, bölgede yaptığı koklama ile kayanın altına gizlenmiş vaziyette 500 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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