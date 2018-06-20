Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

-Hakan Aysal’ın soruları yanıtsız bırakması

-Semra Aysal’ın annesi ve kardeşinin tabutun başında ağlaması

-Ağabeyi BBP İlçe Başkanı Nayim Yolcu’nun ağlaması

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Özdemir’in görüntüsü

-Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin

-Cenaze namazından görüntü



( İSTANBUL ) -- Cenazede kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı- Semra Aysal’ın ağabeyi BBP İlçe Başkanı Nayim Yolcu, gözyaşlarını tutamadı- Cenazeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Özdemir de katıldı İSTANBUL



- Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Semra Aysal’ın eşi Hakan Aysal sorulara cevap vermekten kaçınırken, talihsiz kadının ağabeyi BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu’nun ise namaz başlayacağı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Fethiye’deki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nde eşi Hakan Aysal ile tatil yaparken kayalıklarda fotoğraf çekilen ve bu sırada 300 metreden aşağı düşen ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından cenazesi İstanbul’a getirilen Semra Aysal için Sultanbeyli Abdurrahmangazi Camii’nde öğlen namazından sonra cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Semra Aysal’ın eşi Hakan Aysal, annesi Vespiye Yolcu, kardeşi Sibel Yolcu, ağabeyi BBP Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Samra Aysal’ın eşi Hakan Aysal, basın mensuplarını yanıtsız bıraktı. Taziyeler sürerken camiye gelen Semra Aysal’ın annesi Vespiye Yolcu ve kardeşi Sibel Yolcu ise tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Taziyeleri kabul eden ağabeyi BBP Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu’nun ise namaz başlayacağı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Talihsiz bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Semra Aysal için dua edilip helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı ve Yavuz Sultan Selim Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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