Kayalıklardan düşen vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı Haberi

-şahsın taşınması



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin’in Borçka ilçesinde Maral Köyü Şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı. Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Maral Şelalesi'ne gezi amaçlı giden A.T. isimli vatandaş kayalıklardan düşerek yaralandı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu bölgeden Jandarma ve 112 ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Yaralı olduğu öğrenilen A.T sedye yardımıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

